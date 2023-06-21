مياه القناة: بحث آليات تحسين خدمة مياه الشرب بقرى جنوب بورسعيد

اجتمع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والدكتورة/ أمل عصفور عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث ودراسة مشاكل مياه الشرب بحى الجنوب ببورسعيد.

جاء ذلك فى إطار التواصل المستمر وعقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بصفة دورية للوقوف على المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بدوائرهم ووضع حلول جذرية لتلك المشكلات، وذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة وبحضور المهندسة عزيزة عبد المجيد رئيس قطاع بورسعيد والمهندس محمد المالكى مدير محطات المياه بالقطاع وعدد من المواطنين ممثلى قرى وش البحر الغربى والرقة وتل معبيد.

جاء خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن بالنسبة لخدمة مياه الشرب بمنطقة بحر البقر بحى الجنوب والتى كان يتم تغذيتها من خلال محطة بحر البقر الجديدة بتصرف فعلي 10000 م3/يوم ، ومحطة بحر البقر القديمة بتصرف فعلي 3600 م3/يوم بنظام المناوبة لخدمة القرى والتوابع الموجودة بها ، وذلك قبل دخول محطة مياه الكاب الجديدة بتصرف فعلي 23000 م3/ يوم ، وبدخول محطة الكاب الجديدة الخدمة أصبحت مناطق وش البحر الشرقى ،القوايطة ، كربة عابد ، المثلث ، النخلة وتوابع القرى يتم تغطيتهــا بنسبة 100% ولايوجد بها مشاكل خاصة بمياه الشرب.

تذليل العقبات وتوفير كافة السبل لحل مشكلات مياه الشرب

كما تم مناقشة الاجراءات التى اتخذتها شركة محافظات القناة من أعمال رفع الكفاءة وأعادة التأهيل لبوستر الحمارين بطاقة تصميمية 6000 م3/ يوم والذى يتم تغذيته من محطة مياه الكاب لزيادة ضغوط المياه بمنطقة وش البحر الغربى والرقة ، ومناقشة الوضع الراهن لخدمة مياه الشرب بتلك القرى ، كما وجه رئيس الشركة بتشكيل لجنة لدراسة ووضع الحلول العاجلة لحل مشكلة ضعف ضغوط المياه فى مناطق متفرقة بتلك القرى ، بالاضافة الى مناقشة الاليات والمقترحات الموضوعة بالتنسيق بين شركة محافظات القناة وأعضاء مجلس النواب وكافة الاجهزة التنفيذية المختلفة .

هذا وقد قامت الدكتورة أمل عصفور .. عضو مجلس النواب بتوجيه الشكر الي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة لسرعة الاستجابة والتحرك الفورى والسريع لحل مشاكل المواطنين فى إطار مجهودات الشركة المستمرة لتحسين الخدمة المقدمة لمواطنى إقليم القناة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، كما أشارت إلى بذل قصارى جهدها من أجل تذليل العقبات وتوفير كافة السبل لحل مشكلات مياه الشرب فى بعض قرى جنوب بورسعيد.