مياه القناة تبحث آليات تحسين خدمة مياه الشرب بقرى جنوب بورسعيد

وضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، منطقة جنوب بورسعيد ضمن أولوياتها؛ لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين بصورة سهلة وميسرة ، وقد عقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة إجتماعا مع أهالى الجنوب لبحث ودراسة مشاكل مياه الشرب بالحى فى إطار التواصل المستمر، وعقد اللقاءات مع الأهالى بصفة دورية للوقوف على المشاكل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، ووضع الحلول الجذرية لتلك المشكلات وتحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة وبحضور المهندسة عزيزة عبد المجيد رئيس قطاع بورسعيد والمهندس محمد المالكى مدير محطات المياه بالقطاع وعدد من المواطنين ممثلى قرى وش البحر الغربى والرقة وتل معبيد.

وناقش اللقاء الوضع الراهن بالنسبة لخدمة مياه الشرب بمنطقة بحر البقر بحى الجنوب والتى كان يتم تغذيتها من خلال محطة بحر البقر الجديدة بتصرف فعلي 10000 م3/يوم ومحطة بحر البقر القديمة بتصرف فعلي 3600 م3/يوم بنظام المناوبة لخدمة القرى والتوابع الموجودة بها وذلك قبل دخول محطة مياه الكاب الجديدة بتصرف فعلي 23000 م3/ يوم وبدخول محطة الكاب الجديدة الخدمة أصبحت مناطق وش البحر الشرقى والقوايطة وكربة عابد والمثلث والنخلة وتوابع القرى يتم تغطيتهــا بنسبة 100% ولايوجد بها مشاكل خاصة بمياه الشرب ، كما ناقش الإجتماع الإجراءات التى إتخذتها شركة محافظات القناة من أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل لبوستر الحمارين بطاقة تصميمية 6000 م3/ يوم والذى يتم تغذيته من محطة مياه الكاب لزيادة ضغوط المياه بمنطقة وش البحر الغربى والرقة ومناقشة الوضع الراهن لخدمة مياه الشرب بتلك القرى.

ووجه رئيس الشركة، بتشكيل لجنة لدراسة ووضع الحلول العاجلة لحل مشكلة ضعف ضغوط المياه فى مناطق متفرقة بتلك القرى، ومراجعة الآليات والمقترحات الموضوعة بالتنسيق بين شركة محافظات القناة وأعضاء مجلس النواب وكافة الأجهزة التنفيذية .