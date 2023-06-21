المنوفية: انقطاع مياه الشرب بمنيل جويدة بعد فشل عملية إصلاح الخط الرئيسي

استغاث أهالي قرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من انقطاع مياه الشرب عن الناحية البحرية وتحديداً منطقة " الكرسي " و التى تمت فيها أعمال الصرف الصحي منذ شهور ، وتم قطع خط المياه وترك أعمال الحفر كما هي تحوي الناموس و الحشرات و تهدد الاطفال والأهالي بالخطر .

وشكا المتضررين من الانقطاع المستمر في مياه الشرب، بسبب فشل عملية ارجاع خط المياه الي ما كان عليه قبل أعمال الصرف الصحي، علما أن الأعمال الحفر المتوقفة تقع في الشارع الرئيسي من مدخل القرية

وتناشد أهالي منيل جويدة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة التدخل لحل مشكلة المياه و إنهاء أعمال الحفر المتوقفة و اصلاح خط مياه الشرب .