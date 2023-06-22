استعدي للعيد وحضري ماسك الخميرة لبشرة نضرة خالية من التصبغات

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، إذ تعتاد المرأة على صنع روتين للعناية بجسدها وبشرتها في الوقت الحالي؛ لتظهر ببشرة حيوية ونضرة في العيد، ولذلك نقدم لك طريقة صنع ماسك الخميرة، فهو يعد من أقوى الماسكات التي تغير من ملامحك مجرد وضعها على بشرتك.

ماسك الخميرة للوجه

طريقة تحضير قناع الخميرة للوجه

المكونات

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة حليب دافئ.

ملعقة كبيرة عسل.

طريقة تطبيق القناع

ذوبي الخميرة مع الحليب الدافئ ثم تخلط مع العسل. ضعي القناع واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل. اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

ماسك الخميرة

فوائد الماسك على البشرة

الخميرة وصحة البشرة

تتأثر صحة البشرة بوجود الأنيميا، فكلما قلت نسبة الحديد في الدم كلما تأثر مظهر البشرة سلبا.

تحتوي الخميرة على الكثير من فيتامين B وحمض الفوليك والحديد، المعروفين بدورهم الهام في علاج الأنيميا، ومن ثَم زيادة إشراقة الوجه.

الخميرة لعلاج تصبغات البشرة

تقل قدرة الخلايا على إنتاج الكولاجين كلما تقدم بنا العمر، لذلك تظهر التصبغات والبقع الداكنة غير المرغوبة.

هنا يأتي دور الخميرة للبشرة لإنقاذها من تلك التصبغات، فالخميرة تُحفز الخلايا على إنتاج الكولاجين مرة أخرى.

يحسن الكولاجين بدوره من لون البشرة ويحسن كذلك من مظهر التجاعيد.

فوائد الخميرة لأنواع البشرة المختلفة

فوائدها للبشرة الجافة: ثبتت قدرة الخميرة في الحفاظ على مستويات رطوبة البشرة الجافة بشكل عام.

فوائدها للبشرة الباهتة: يُساعد استخدام الخميرة بتفتيح البشرة الباهتة بسبب محتواها العالي من فيتامين ب والحديد.

فوائدها للبشرة الحساسة: يُقلل استخدام المنتجات المحتوية على الخميرة من ردود الفعل التحسسية.﻿

فوائد أخرى للخميرة على الوجه

تمتلك الخميرة عدة فوائد أخرى للبشرة بالإضافة لكل ما سبق، مثل:

علاج التهابات البشرة الناتجة عن الشمس.

من فوائد الخميرة للوجه تسمين الوجه لمن يعانون النحافة الشديدة .

علاج الرؤوس السوداء والبيضاء.

بالإضافة لفوائد الخميرة للوجه الدهني وحب الشباب.

كما تدخل الخميرة في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل مثل:

البشرة الحساسة: تقل نسبة التحسس منها لأنها منتج طبيعي.

منتجات البشرة الجافة: تساعد على زيادة ترطيب البشرة، وحبس الماء بداخلها.

البشرة المختلطة: مصدر غني بفيتامين B والحديد، لذلك لها دور في تفتيح البشرة والوجه والأماكن الداكنة.

تنظيف البشرة وتفتيح لونها وترطيبها

لاحتواء الحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، ويحفز نمو خلايا جديد، والعسل مرطب طبيعي يحافظ على رطوبة بشرتك، مما يجعلها ناعمة.

معالجة حب الشباب

يرتبط حب الشباب بنقص فيتامين د، الموجود في الحليب، أيضًا قد يساعد على تهدئة ألم الحبوب.