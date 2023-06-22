الحوار الوطني.. طلعت عبد القوي: يجب وجود تشريعات تجرم العنف بكل أنواعه

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العنف الأسري لا تمثل بالنسبة لمصر ظاهرة لأن كلمة ظاهرة ضخمة وكبيرة، ولكن العنف الأسري مشكلة تحتاج إلى حل فهي مسألة مجتمعية أكثر منها مسألة عقوبات وتشريعات، كما أت المجتمع المدني عليه دور مهم جدا لتجفيف منابع العنف الأسري.

تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي

وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" أنه كلما قلت نسبة الفقر كما قلت ظاهرة العنف الأسري، وعلى الجلسة أن تخرج بتوصيات إما تشريع أو قرارات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكر أنه سيلتزم بشأن كل ما يصدر عن الحوار الوطني، رغم مناقشة مجلسي النواب والشيوخ لهذه الظاهرة.

وتابع: علينا أن نجد تشريعات تجرم العنف بكل أنواعه ورجال الدين لهم أهمية في التوعية سواء الدين الإسلامي أو المسيحي.