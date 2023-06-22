جامعة الزقازيق تتقدم ٨١ مركزا عالميا في تصنيف ليدن الهولندي

أظهر تصنيف "ليدن الهولندي" لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً فى تصنيف ليدن الهولندي، حيث جاءت في المركز 637 من إجمالي 1411 جامعة عالمية و13 جامعة مصرية تم ادراجها في التصنيف.

وأعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بلوغ الجامعة تميزاً جديداً على المستوى الدولي، بتقدمها، بمعدل ٨١ مركزاً مقارنة بالعام السابق، حيث كانت في المركز 713 في تصنيف "ليدن الهولندي للجامعات لعام 2023"، وحصلت على المركز 637 عالمياً ضمن 1318 جامعة على مستوى العالم، والمركز الخامس محليا ضمن 13 جامعة مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، وأكد سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن تصنيف ليدن الهولندي للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة، تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء و التصنيف الدولى، بالإنجاز الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف ليدن الهولندي، وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أشادت بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الإرتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.