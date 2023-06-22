عاجل
مدبولي يستعرض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بـ"رمسيس" رئيس روسيا يُعلن تدمير 244 دبابة أوكرانية خلال شهر
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. نهال عنبر: المؤسسات الثقافية بالقرى والنجوع اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال

الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر

أكدت الفنانة نهال عنبر، أهمية دور الأسرة والمجتمع والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية فى المحافظات والقرى، فى تنمية وعي الأطفال بالثقافة والهوية الوطنية حتي لايكون عرضة للمعلومات الخاطرة والمغلوطة التي تتنتشر عبر الوسائل المختلفة.

txt

الحوار الوطني.. أيمن محسب يطالب بتطبيق موازنة الأداء والبرامج لكفاءة وفاعلية الإنفاق العام


واشارت خلال كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إلي أهمية اطلاق المسابقات وبرامج ثقافية للأطفال  وإقامة رحلات ثقافية ، مشددة على أهمية أن تكون تلك البرامج الثقافية والوعي بها بطرق غير مباشرة لأن الطرق المباشرة احيان لاتحقق المرجو منها.

المراكز الثقافية فى القرى


وطالبت عنبر بضرورة توفير كامل الدعم للمراكز الثقافية فى القرى والنجوع، باعتبارها مكان اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال والشباب.

مواد متعلقة

إيرين سعيد تطالب بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي

الفنان محمد صبحي: الفن لابد أن يعبر للثقافة

الوطنية للإعلام تطالب خلق سبل مساعدة لنقل عمليات التراث والحفاظ عليه

مكتبة الإسكندرية: يجب ألا تقتصر الأنشطة الثقافية في المؤسسات على الأعضاء فقط

مقرر مساعد لجنة الثقافة: نستهدف بلورة رؤى البناء المعنوي للتنمية والمواطنة

الحوار الوطني.. أيمن محسب يطالب بتطبيق موازنة الأداء والبرامج لكفاءة وفاعلية الإنفاق العام

الحوار الوطني.. رائد سلامة: نحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة عجز الموازنة

الحوار الوطني.. طلعت عبد القوي يحدد معوقات عمل المشروعات الصغيرة
الجريدة الورقية