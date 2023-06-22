تطهير وتعقيم المجازر ونقاط ذبح الأضاحي وتوصيلها مجانا للمواطنين بكفرالشيخ

لذبح الأضاحي وتوصيلها مجاناً

يشهد 16 مجزر بمحافظة كفرالشيخ، أعمال تطهير وتعقيم، واستعدادات ، لاستقبال المواطنين، أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحي وتوصيلها مجاناً، من خلال 5 سيارات مجهزة لنقل اللحوم.

عدم السماح الذبح في الشارع

وفي هذا الصدد أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عدم السماح الذبح في الشارع، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهاً بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية والجزارين من رسوم ذبح الأضاحي، وتقديم خدمة الذبح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مناشدا المواطنين بالالتزام بذبح أضاحيهم بالمجازر.

وجه المحافظ بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية، باستمرار أعمال النظافة، قبل وبعد الذبح، وتوفير كل احتياجات المجازر، من مياه ومطهرات، وغيرها، موجها بتوصيل اللحوم بعد ذبح أضاحي المواطنين مجاناً، مؤكداً أن هناك 5 سيارات مجهزة، لتوصيل اللحوم للمواطنين مجاناً.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ الدكتور محمد بشار، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة ال16، وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، مشيراً إلى أنه تم إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى جانب آخر نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعوية شروط الأضحية السليمة، وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية، للحصول على لحوم آمنه، للحفاظ على نظافة البيئة من التلوث بدماء الاضاحى، لكونه وسط غير جيد، ويساعد على نقل الأمراض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، واستمرارا فى حملات التوعية والإرشاد، بحضور الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطرى بالمديرية، والدكتورة تغريد يونس، والدكتورة صفاء مصطفى، أطباء إرشاد بعمل ندوة ارشادية، واللواء حسن موافى رئيس مجلس المدينة، وعادل البيلى، والحسينى المزين، وأمانى مصطفى، مساعد رئيس مجلس المدينه لشئون الأسرة والسكان.

وتناولت الندوة الإعلان عن فتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى للمواطنين مجانا، وتم الحديث عن سلامة اللحوم، والطرق السليمه لتخزينها، والحفاظ على القيمة الغذائيه، وتم الحديث عن الأمراض المشتركة مثل السعار والبروسيلا، وطرق الوقاية منها، وتم الرد على استفسارات الجمهور.