خالد داغر: ندعم الفنون الجادة لحماية التراث ونقله للأجيال الجديدة

مدحت صالح يبدأ مشروع «الأساتذة» ٧ يوليوعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا

أعلن الفنان الكبير مدحت صالح عن بدء مشروعه الغنائى الجديد «الأساتذة» بداية من ٧ يوليومن العام الجارى ٢٠٢٣ على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مع بث الحفلات بشكل مباشر على قنوات الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

النجم الكبير مدحت صالح قال إن مشروعه الجديد سيكون عبارة عن إعادة إحياء أغانى التراث الموسيقى بتوزيع اوركسترالى جديد فى مجموعة من الحفلات للجمهور، بالإضافة إلى أعمال من التراث الموسيقى العربى منها أغنية شط إسكندرية.

ووجه المطرب مدحت صالح الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تبنيهم للمشروع الذى يهدف إلى استقطاب أجيال جديدة من الجمهور وتعريفهم بتراثهم الموسيقى، مؤكدا تمنيه مشاركة نجوم الغناء الكبار فى المشروع الذى سيكون من ضمن اهدافه تسليط الضوء على اجيال جديدة من المواهب الغنائية.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، ان دار الأوبرا ستدعم كل مشروع يرتقى بثقافة الأجيال الجديدة ويساهم فى حماية التراث الموسيقى وإعادة إحيائه.

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية ان الفنان مدحت صالح بمجرد تقديم مشروعه رحبت وزارة الثقافة بالفكرة وكذلك دار الأوبرا المصرية، من منطلق تفعيل الدور الفعال لمؤسسات الدولة فى نشر الثقافة والفنون الجادة وبناء الأجيال الجديدة.