البنك الزراعي المصري: تسليم 1600 كوبون للأسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، ممثلي البنك الزراعي المصري لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والبنك، لتعزيز جهود التنمية بالمحافظة، وذلك في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يعود بالنفع على مواطني محافظة المنيا، وخلال اللقاء، بحث السكرتير العام للمحافظة، أوجه التعاون المشترك مع الدكتور علاء علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دعم الائتمان بالبنك الزراعي المصري، ممثلاً عن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وبحضور الدكتور فتحي هلال، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا، وأكد السكرتير العام للمحافظة، على أن هناك تعاونًا بين المحافظة والبنك الزراعي، لتوفير التسهيلات للمزارعين، بما يدعم مشروعات المزارعين.

تحقيق تنمية القطاع الزراعي داخل المحافظة:

يسهم في تحقيق تنمية القطاع الزراعي داخل المحافظة، مشيدًا، بدور البنك الزراعي في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والمجتمعية، وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

وعقب اللقاء، أعلن السكرتير العام للمحافظة استلام 1600 كوبون لصرف مواد غذائية للأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة، من البنك الزراعي المصري، وذلك في إطار دور البنك المجتمعي بالتعاون مع المحافظة، لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية والعلاجية، التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة، واستهداف المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية على مدار يومي 19 و20 من يونيو الجاري بقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة، حيث تم الكشف على 1847 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان. وذلك من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، وتحويل 36 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لــ181 مترددًا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.