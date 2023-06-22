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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

القبض على شخص بالقليوبية أنشأ محطة بث تليفزيوني

جهاز بث
جهاز بث

تمكن تقنين قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من استهداف مقر شبكة  ومحل الدش، وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة – عدد 90 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية")، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة القليوبية وكذا إدارة محل بيع مستلزمات كسر الشفرة ، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

 

 

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