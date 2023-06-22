السعودية تطالب بتنشيط دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

طالبت السعودية بإعادة تنشيط بنوك التنمية المتعددة الأطراف عبر تقديم جهود منسقة عالمياً وأكثر طموحًا ومدفوعة بأولويات البلدان على المستوى الوطني.

جاء ذلك فى كلمة وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان التى ألقاها أمس في المنتدى التنموي لصندوق أوبك للتنمية الدولية في العاصمة النمساوية فيينا بحضور أصحاب المعالي وزراء مالية الدول أعضاء الصندوق.

وقال الجدعان: “إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تعتبر أحد السبل الرئيسية لدعم التنمية المستدامة عالميًا، وذلك عبر توفير حلول متعددة الأطراف لقضايا التنمية. ومن الواضح أنها بذلت جهودًا استثنائية لدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ عام 2020".

وأضاف: "في الوقت الذي تراجعت فيه التحديات المتعلقة بفيروس كورونا، واجه الاقتصاد العالمي عددًا من التحديات المتداخلة والمستمرة الأخرى -بما في ذلك أزمة الأمن الغذائي، وتحديات الوصول إلى المياه والطاقة، وارتفاع مستويات الديون، مما أثر بشكل مباشر على التنمية في البلدان ذات الدخل المنخفض".

شهد المنتدى عدة جلسات نقاشية تناول المشاركون فيها المشهد الحالي للتنمية ومستقبل تمويلها، والنظم الغذائية المستدامة إضافة إلى الابتكار المناخي من أجل مستقبل مستدام والسياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للأفراد والكوكب.