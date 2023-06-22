المشدد 3 سنوات للمتهم بترويج المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة.

شهادة مجرى التحريات بالقضية:

كشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية بأنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم بالطريق العام محرزًا كيسًا بلاستيكيًا شفافًا بداخله المواد المخدرة، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 37 كيسًا بلاستيكيًا شفافًا، يحوي كل منها الجوهر المخدر ذاته.

يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار، أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر، أو سلمه، أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه، أو الغش، أو الترغيب، أو الإغراء أو التسهيل.