عيد الأضحى 2023.. موعد الصلاة في جميع محافظات مصر

عيد الأضحى 2023.. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، وهو ما جعل المسلمون في كافة محافظات مصر، يكثفون البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى، خاصة أن دار الإفتاء المصرية أعلنت أن يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 المقبل هو وقفة عرفات، والأربعاء 28 يونيو 2023 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

وقد حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مختلف محافظات الجمهورية والتي جاءت كالتالي:

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6:28 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط 6:28 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج 6:28 صباحًا

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سانت كاترين 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طابا 6:08 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الطور6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع 6:10 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حلايب 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمنهور 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح 6:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة 6:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم 6:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان 6:28 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في العريش 6:08 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أبوسمبل 6:37 صباحًا.