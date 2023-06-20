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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات و المعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم و تلبية إحتياجاتهم.

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وقال عوض، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر  بدء صرف المعاشات يوم "  الأحد الموافق 25يونيو الجاري" و ذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك و البريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية او الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.
واضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل إلي 11مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

وفي هذا السياق تقدم رئيس هيئة التأمينات بخالص التهاني للقيادة السياسية واصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بمناسبة عيد الاضحي المبارك اعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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