عاجل
أهداف قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا (ِشاهد) الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد"احتفالًا بذكرى 30 يونيو يوفنتوس يُعلن رحيل دي ماريا ونهاية رحلته مع النادي ماكرون: مكافحة الفقر والتغير المناخي على رأس أولويات قمة باريس (فيديو) عيد الأضحى 2023.. موعد الصلاة في جميع محافظات مصر
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز لعملية الإحلال والتجديد لأكشاك خدمة المصطافين ورواد الشاطئ بإجمالى 13 منفذاً و3 منافذ خدمية.

txt

نائب وزير الإسكان يتابع مع الشركات الفرنسية التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف

txt

وزير الإسكان يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة

txt

إنجازات الدولة في مجال الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة (شاهد)

وتابع "خلف الله" المنافذ المتطورة التي تعد كنموذج جمالى وحضارى يُسهم في خلق فرص استثمارية لمنطقة شواطئ مميزة بإجمالى 5 شواطىء مميزة بمساحة 500م2 تقريبًا.

تجهيز ساحات الانتظار للمركبات

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات الانتظار للمركبات وأعمال الزراعة للأشجار بمدخل الشاطىء والكورنيش وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للكورنيش، وتوفير خدمات متميزة لسكان المدينة وروادها.

وفي ذات السياق، أشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أنه تم عقد الجلسة الخامسة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وتم استعراض جدول الأعمال وأهم الموضوعات الخاصة بخدمة السكان بالمدينة، ومنها مناقشة طلب مستشفي الأزهر شراء عدد من أجهزة الغسيل الكلوى للأطفال، وكذلك الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدينة والكثافات الطلابية بالمدارس والخطط المستقبلية في هذا الشأن، حيث تم التوجيه بحصر قطع الأراضي المخصصة للمدارس بالمدينة والسابق تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية وعرض الموقف التنفيذى لدراسة احتياجات المدينة، ومناقشة إنشاء سوق حضارية بمركز الحى الرابع للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وعملية تشغيل الملعب الخماسى بمركز الحى الخامس.

مواد متعلقة

ماكرون: على كل بلد اختيار الطريق المناسب لها لمواجهة التغيرات المناخية

نائب وزير الإسكان يتابع مع الشركات الفرنسية التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف

وزير الإسكان يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة

إنجازات الدولة في مجال الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة (شاهد)

وزير الإسكان: منطقة العلمين الجديدة الأفضل على ساحل البحر المتوسط

وزير الإسكان يتفقد مشروعات "المدينة التراثية" و"الداون تاون" بالعلمين الجديدة
الجريدة الورقية