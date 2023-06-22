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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

أزهر الشرقية يكرم أوائل الشهادة الإبتدائية والإعدادية والقراءات بإدارة بلبيس

بوابة الوفد الإلكترونية

كرمت إدارة بلبيس التعليمية الأزهرية، صباح اليوم الخميس، أوائل تلاميذ وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وطلاب القراءات ممن حصلوا على أعلى الدرجات في الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوأوضح الشيخ سعد عبد المنعم حجازي، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، أنه حضر هذا الحفل المبارك نيابةٓ عن الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لتهنئته الطلاب المتفوقين وذويهم نيابة عن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، مؤكدًا حرص منطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين دراسيًا .

وأكد محمود نصر الله ، مدير إدارة بلبيس الأزهرية، أن الهدف الرئيس من حفل التكريم، هو تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق الدراسي، وزيادة حماسهم لتحقيق أفضل النتائج بمختلف المراحل التعليمية

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