أول قرار من حمزة الجمل بعد هزيمة الإسماعيلي من طلائع الجيش

قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل منح لاعبيه القلعة الصفراء راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب الهزيمة من نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد أمس الخميس في الجولة الواحدة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة نظيره فريق أسوان بداية من يوم الإثنين القادم .

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت في تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل في الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي هزيمة من نظيره فريق طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على إستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وسجل هدف الفوز الوحيد لطلائع الجيش في شباك الإسماعيلي أحمد سمير في الدقيقة 50 من بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي القادمة في الدوري المصري

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجاري على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإسماعيلي وأسوان في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.