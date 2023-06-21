"آداب المنوفية" تناقش مشروعات تخرج شعبة الإذاعة والتليفزيون .. صور وفيديو

نظمت كلية الآداب جامعة المنوفية اليوم الأربعاء، مناقشة لمشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام شعبة الإذاعة والتليفزيون للعام الجامعى 2024/2023 فى رحاب كلية الإعلام جامعة المنوفية.

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جاء ذلك،تحت رعاية عميدة كلية الإعلام جامعة المنوفية الدكتورة ندية القاضى، ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون الدكتورة هويدا الدر، وعلى عبد العال كبير مخرجى الإذاعة المصرية، والدكتورة منى حلمى كبير مخرجى التليفزيون المصرى، والإعلامية هبه حمزة، والمراسل التليفزيونى أحمد نبيل، ومحمد حسان المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والدكتورة ولاء فايز، والدكتورة رشا الشيخ المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون.

جانب من مشروعات التخرج



وأشادت الدكتورة هويدا بمجهود الطلاب للإخراج عمل مبدع، مرتبط بالوطن والتنمية السياحية والإقتصادية، والتنمية المستدامة وتصوير الطبيعة الريفية وصناعات الفخار وكذلك مشاكل الشباب.

وأكدت الدر أنه يتم الخضوع لبعض التدريبات من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين، لتدريب الطلاب على كيفة إدارة المشروع، وكيفة التعامل مع المشاكل التى تواجههم بسبب التصوير.

جانب من مشروعات التخرج

كما عرض الطلاب مشروعاتهم التى اهتمت بتصوير الواقع، ومنها مشروع "جنة" الذى اهتم بتطوير العشوائيات وعيش "حياة كريمة" لدى الفقراء، والتى تنفذ فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشروع "أصالة" الذى اهتم بتصوير الحياة الريفية، وكفاحهم من أجل الحياة، ومشروع "أبابو" أرض الخيال والتى استوحيت من رواية خيالية من قصة علاء الدين وتم تطبيقها على أرض الفيوم، وغيرها من المشروعات مثل "بيكونيا أصل الصورة"، ومشروع "خيط حرير"، و"ثورة الهيدروجين" والتى يتم إنتاجه من الطاقة النظيفة بواسطة توربينات الرياح والخلايا الشمسية.

جانب من مشروعات التخرج

وقالت الطالبة داليا بالفرقة الرابعة كلية الآداب إن مشروع "أبابو" هدفه مناقشة الخيال وتطبيقه على أرض الفيوم، ونقل الفيوم بعيون أهلها من خلال تصوير عاداتهم وتقاليدهم.

واستكمل الطالب زياد عرفة، الحديث عن أرض الفيوم، موضحا أنهم حرصوا على إبراز العادات والتقاليد من خلال تصوير عيون الناس، بهدف إبراز التأثير الدرامى، ومقارنة ماضى وحاضر ارض المحافظة، من خلال الاستفادة من عناصر الطبيعة والنجوم والسماء والمتاحف العظيمة مثل متحف قارون، وأهالى قرية "تونس" وعاداتهم فى صناعة الفخار.

جانب من مشروعات التخرج

وأوضحت الطالبة آلاء حامد ان الهدف من المشروع ليس تصوير الفيوم كصحراء، بل تصوير الجوانب المختلفة للطبيعة بهدف زيادة الترويج السياحى.

وفى ختام المناقشات شكرت الدكتورة هويدا الدر رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون الطلاب على هذا المجهود متوقعة لهم مستقبل مشرق فى سوق العمل.