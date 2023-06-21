هشام ماجد يحتفل بكأس دوري الأبطال على طريقة الكبار من مسلسل اللعبة

على طريقة ميسي وشيكابالا ..

تابعت الجماهير المصرية والعربية مسلسل اللعبة الذي انطلق خلال الفترة الماضية ، وأشعل المسلسل من الكوميديا على المتابعين .

انتهت مساء أمس الثلاثاء الحلقة الأخيرة من مسلسل اللعبه بالجزء الرابع لتحديد هوية البطل لهذا الموسم .

وقوبل جماهير رواد السوشيال الميديا بحفاوة شديدة على فوز هشام ماجد " مازو" على شيكو " وسيم" خلال الموسم الرابع.

ونشر الفنان هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " محتفلا بالموسم الجديد قائلا:" شيل ياطويل العمر شيل ماظو بطل دوري الأبطال.

احتفل هشام ماجد في الحلقة الـ30 على طريقة النجوم العالمين على غرار احتفالات النجوم الكبار لوينل ميسي و شيكابالا.

ومن المقرر، ان يبدأ النجمان هشام ماجد وشيكو الجزء الخامس من مسلسل اللعبه خلال الفترة القادمة.

أبطال مسلسل اللعبه هم الفنان شيكو، وهشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، ميرنا جميل، محمد أوتاكا، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وغيرهم، وهو من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد سعد والي.

أحمد سيد زيزو

في سياق متصل ، خاض أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة.

وقام" زيزو "بأداء بعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيمانيزيوم عقب الانتهاء من خوض المران الجماعي مع الفريق، وذلك لعلاج الإرهاق قبل المواجهة المقبلة أمام فاركو، خاصة أنه شارك مع المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، فقرة تدريبات خاصة على تنفيذ ركلات الترجيح من منطقة الجزاء، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني، في إطار الخطة الموضوعة استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة وذلك تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح.

يفاوض نادي الزمالك الظهير الأيسر لنادي الترسانة اللاعب يسري وحيد بالإضافة إلى اللاعب محم حمدي لاعب نادى انبى، والذي دخل ضمن اهتمامات القلعة الحمراء لإيجاد بديل مناسب لعلي معلول، الى جانب عدد اخر من اللاعبين.