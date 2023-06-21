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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مهارة أسطورية لفرق الطواريء تنقذ حياة عجوز.. فيديو

امرأة تحاول إنهاء
امرأة تحاول إنهاء حياتها

حاولت امرأة من سنغافورة إنهاء حياتها بالقفز من شرفة نافذتها، إلا أن رجال الإنقاذ ببراعتهم التي تشبه براعة القوات الخاصة، تمكنوا من إجبارها على العدول عن فكرتها بطريقة مبتكرة.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه امرأة ستينية، تقف على حافة سور شرفتها، تهدد بإنهاء حياتها، ويحاوطها من جميع الجهات، رجال إنقاذ وفي سرعة لم تدركها المرأة، أنزل رجال الإنقاذ ستار فوق شرفة المرأة لمنعها من القفز.

وقبل أن تلف السيدة لتخرج من الستار الذي منعها من إلقاء نفسها من الشرفة، ينزل أحد رجال الإنقاذ مربوطًا بحبل، مثل رجال القوات الخاص ويدفعها من الشرفة إلى داخل منزلها ليمسك بها آخر، في مشهد يبرز براعة رجال الإنقاذ في احتواء الأزمة.

 

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