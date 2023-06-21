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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

حقيقة تراجع أسعار الذهب عقب عيد الأضحى.. فيديو

سيدات يفحصن الذهب
سيدات يفحصن الذهب قبل الشراء

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أوقات المناسبات والأعياد تشهد في العادة إقبالًا على شراء الذهب، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا متوسطًا نسبيًا.

ولفت إلى أن انخفاض الإقبال على شراء الذهب يعد أمر معتاد بسبب عيد الأضحى وتركيز المواطنين على ذبح الأضاحي قبل أن يزداد الإقبال مرة أخرى بعد عطلة عيد الأضحى.

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الذهب يرتفع مع ترقب لشهادة رئيس الفيدرالي

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

تراجع الأسعار


وأرجع هاني ميلاد، انخفاض الإقبال على شراء الذهب لتراجع الأسعار، ما أعطى انطباعا للمواطنين بأن سعر الذهب محتمل تراجعه مرة أخرى، مردفا أن سعر الذهب عيار 21، 2150 جنيها، ويُعتبر سعر منخفض للغاية وفرصة للاستثمار.


واستبعد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، انخفاض أسعار الذهب مرة أخرة وذلك بناء على الخبرات والدلالات السابقة بأن الانخفاض الحالي وصل لأقل نقطة وأصبح مساويا للسعر العالمي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء.

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