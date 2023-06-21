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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

نائب التنسيقية : معرض"Big" فرصة ذهبية لتدعم وتنمية قطاع الانشاءات

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض "Big 5 Construct Egypt"، والذي يعتبر الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في صناعة البناء في مصر.

وقال "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن المعرض سيشهد مناقشات متعمقة تسهم فى هيكلة قطاع البناء بهدف فتح آفاق جديدة، خاصة وانه يأتي بالتزامن مع إطلاق معرض مصر للبنية التحتية والمياه 2023، والذي هو بمثابة منصة فاعلة للمهتمين بهذا القطاع من المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الناشئة.

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التنمية الطموحة والمستهدفة في مصر

وأوضح عضو مجلس النواب، إن الفعاليات سلطت الضوء على عدد من القطاعات الهامة والداعمة لخطط التنمية الطموحة والمستهدفة في مصر، حيث تشمل المصانع، الآلات، المركبات، مواد وأدوات البناء، واجهات المباني، المنشآت الخاصة والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة والتواصل العمراني وأنظمة المياه والنفايات، المرافق، التقنيات الذكية، بجانب أنظمة الأمن والسلامة والحريق والمباني الذكية.

وتفقد بدوي معرض شركة الطيب للمنتجات الاسمنتية وهي شركة وطنية ناشئة بحضور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيب للمنتجات الاسمنتية، موضحا أن مثل هذه المعارض والفعاليات تسهم فى دعم وتنمية القطاع على المستويين المحلي والدولي.

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