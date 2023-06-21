نجوم يرحلون من أوروبا.. زياش ودي ماريا على رأس القائمة

يشهد موسم الإنتقالات الصيفية الجارية غربلة قوية بدوريات أوروبا، حيث من المنتظر أن تستمر سلسلة الراحلين من الدوريات الكبري حتي إنتهاء موسم الإنتقالات.

ويبقي الدوري السعودي في الفترة الحالية هو بوابة نجوم أوروبا، وذلك بعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي.

ونعرض في التقرير التالي سلسلة اللاعبيين الراحلين عن أوروبا كالتالي:

البرتغالي كريستيانو رونالدو: هو أول نجوم العالم رحيلًا من أوروبا، والذي إنتقل في صفقة إنتقال حر من مانشستر يونايتد إلي النصر السعودي الموسم الماضي.

ليونيل ميسي: أفضل لاعبي العالم، والمنتقل حديثًا إلي صفوف إنتر ميامي الأمريكي، بعد فشل عودته إلي برشلونة.

الفرنسي كريم بنزيما: والمنتقل لصفوف الإتحاد السعودي لمدة موسمين مقابل 200 مليون يورو.

نجوم أخري على أعتاب الرحيل من أوروبا

هناك أكثر من لاعب ينتهي تعاقهدهم مع أنديتهم هذا الموسم أو تسعي أنديتهم لتسويقهم بالإنتقالات الصيفية ونعرضهم كالتالي:

المغربي حيكم زياش: يسعي فريق تشيلسي للتخلص من عدد كبير من نجومه الموسم الجديد، ويأتي على رأسهم زياش، والذي أقترب من التوقيع للنصر السعودي لزاملة رونالدو.

الحارس السنغالي إدوارد ميندي: يدخل ميندي ضمن إهتمامات فريق الأهلي السعودي، والصاعد لدوري روشن هذا العام.

الإسباني سيرجيو راموس: يرحل المدافع الدولي ولاعب باريس سان جيرمان عن فريقه الفرنسي بعدما أعلن عدم توصله لإتفاق مع نادية، وكشفت تقارير عن إقترابه من الإنتقال للدوري السعودي أيضًا.

الجزائري رياض محرز: بات رحيل جناح مانشستر سيتي رياض محرز يقف على خطوات قليلة في ظل عدك الرغبة في إستمراره الموسم المقبل، وتلقي الجزائري أكثر من عرض سعودي ومن المنتظر أن يحسم وجهته الفترة المقبلة.

الكرواتي: لوكا مودريتيش وينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم، وتلقي عرض من أهلي جدة السعودية.

النجم الغاني توماس بارتي: أقترب بارتي لاعب وسط فريق نادي أرسنال الإنجليزي من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين في انتقالات شهر يناير الجاري 2023 .

أكدت تقارير ايطالية أن الاندية السعودي على استعداد تام لدفع مبلغ 40 مليون يورو لنادي أرسنال، من اجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب، والتي قد تكون على اقساط لسهولة اتمام الصفقة، لكنه الأمر الذي سيرفضة الجانرز.

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا: كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من العودة إلى نادي بنفيكا البرتغالي.