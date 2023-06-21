دجاجة تدافع عن صغارها ضد الكوبرا برشاقة وسرعة كبيرة.. فيديو

انتقمت دجاجة من ثعبان الكوبرا، بعدما حاول الأخير التهام صغارها، وتحولت ساحة الحظيرة إلى ساحة حرب بين لدغات الكوبرا المتتالية وحركات الدجاجة الرشيقة والسريعة التي دافعت باستماتة عن صغارها.

وفي مقطع فيديو متداول عبر تويتر، ظهرت الكوبرا وهي تتسحب في اتجاه الدجاجة، عازمة على افتراس صغارها المختبئين أسفلها، وبعد استيعاب الدجاجة الأم، فاجأة الكوبرا برفسات متتالية، وتحدي واضح في أعينها التي ثبتتها تجاه الكوبرا.

واندلع الصراع بين الاثنين وصغار الدجاجة في ترقب لما يحدث، وفي النهاية نجحت الدجاجة الأم في حماية صغارها، ورحلت الكوبرا دون أن تمس الصغار بسوء.

تتفانى هذه الدجاجة في الدفاع عن صغارها ضد الكوبرا ...

الأم ⁦♥️⁩⁦♥️⁩ pic.twitter.com/i5rKvCFwz1 — عالم الحيوان (@animals5s) June 20, 2023

ثعابين الكوبرا

ثعابين الكوبرا تنتمي إلى عائلة الثعابين المميتة، التي تضم قرابة 300 نوع سام، منها الثعابين المرجانية، وثعابين البحر، والمامبا، والكريتس.

وفي الهند حوالي 30 نوعًا من ثعابين الكوبرا، وينتج ثعبان الكوبرا سمًا عصبيًا يتداخل مع النبضات العصبية، وقد يسبّب شلل القلب والرئتين، وهذا السم يختلف عن سمّ العديد من الأفاعي الأخرى، مثل الأفاعي الجرسية التي يهاجم سمّها هيموتوكسين، والأوعية الدموية ويسبب النزيف وتلف الأنسجة.

وتُعتبر لدغات الأفاعي السامة مشكلة خطيرة في العديد من المناطق الاستوائية، ويلقى خمسة أشخاص كمعدل وسطي ​​سنويًا حتفهم بسبب لدغات الأفاعي السامة في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أنه بين 81 ألف و138 ألف شخص يموتون سنويًا في العالم بسبب لدغات الأفاعي، بينما يعيش حوالي ثلاثة أضعاف هذا العدد، لكنهم يعانون من إعاقات دائمة.