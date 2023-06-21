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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

حكيم زياش يقترب من الدوري السعودي.. الصفقة بالرتوش الأخيرة

حكيم زياش
حكيم زياش

بات إنتقال حكيم زياش إلي الدوري السعودي على بعد لحظات لإتمام الصفقة رسميًا لصالح صفوف النصر السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي صندوق الإستثمار السعودي في الفترة المقبلة لضم أكبر عدد من نجوم أوروبا في ظل الخطة الموضوعة للإرتقاء بمستوي الدوري والكرة السعودية.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن المغربي حكيم زياش بات على أعتاب الإنتقال لفريق النصر السعودي بعدما توصل مسؤلي النادي لاتفاق نهائي مع نجم تشيلسي الإنجليزي.

 

وكشفت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة عن إقتراب رحيل حكيم زياش صاحب الـ 30 عاماً عن صفوف تشيلسي هذا الصيف وسط اهتمام كبير من قبل النصر السعودي بضمه لتعزيز خط الهجوم بجانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن النصر السعودي قد توصل لاتفاق كامل مع حكيم زياش للانتقال إلى النادي.

 

في سياق متصل توصل مسؤلي الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلي إتفاق مبدأي مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق باتوجوفو البرازيلي، ليقود العالمي في الموسم المقبل 2023-2024.

وينتهي عقد لويس كاسترو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي بنهاية شهر ديسمبر المقبل 2023، وخاص تجربه تديبيه من قبل في الملاعب العربية من خلال فريق الدحيل القطري والتي كانت في عام 2021.

وضعت إدارة نادي النصر السعودي مهلة أمام المدرب البرتغالي لويس كاسترو حتى بداية الأسبوع المقبل، حتى يتخذ المدرب القرار النهائي بشان العرض المقدم له من العالمي.

تطمح إدارة النصر في حسم ملف المدرب الجديد سريعًا قبل بداية الاستعداد للموسم المقبل، وحتى يكون على رأس القيادة الفنية للعالمي، ويتمكن من وضع التشكيل الأفضل قبل المباراة الرسمية الأولى، والتي تسكون في البطولة العربية بنهاية شهر يوليو المقبل.

 

ويستعد فريق النصر لخوض جولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو، وسيلعب فيها مواجهتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.

 

 

 

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