تقي من السرطان.. حضري شوربة المشروم على خطى المطاعم

شوربة المشروم من الاطباق الشهيه التي تزين السفرة في العزائم، وتتميز بإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كما أنها مصدر جيد للبروتين، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير شوربة المشروم بالكريمة اللذيذة.

شوربة المشروم

طريقة عمل شوربة المشروم

المقادير

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- دقيق : ملعقتان كبيرتان

- مرق دجاج : كوبان

- حليب : كوب (حليب مبخر/ ويمكن استبداله بالكريمة السائلة بحسب الرغبة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

طريقة التحضير

1. سخني الزبدة في قدر عميق على النار وقلبي البصل والثوم والفطر حتى يصبح البصل طريا.

2. أضيفي الدقيق وقلبي لمدة ثلاث دقائق.

3. أضيفي مرق الدجاج واتركي المزيج حتى يصبح قوامه سميكا مع التحريك بين فترة وأخرى، يمكن إضافة الماء إن أردت قوام الشوربة أقل سماكة.

4. أضيفي الحليب وقلبي حتى يغلي المزيج واتركيه لمدة 15 دقيقة.

5. قدمي الشوربة في أطباق الشوربة ساخنة.

شوربة المشروم

فوائد المشروم

يقوي العظام

كل 100 غم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 2.1 ملغم من فيتامين ج، وهو فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والأسنان، كما يعد المشروم مصدر للكالسيوم وفيتامين د، حيث كل 100 غم من المشروم الأبيض الطازج تمدنا بما يقارب 18 وحدة دولية من فيتامين د، مما يجعل له دور في الوقاية من هشاشة العظام.

يحتوي علي مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان وأمراض القلب، كما أنها تقوي جهاز المناعة لديك وتحميك من الأضرار المرتبطة بالشيخوخة، السيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة المتوفرة بكثرة في عيش الغراب.

يعزز صحة الدماغ

نرغب جميعًا في التقدم في العمر جيدًا ، ولكن وفقًا لجمعية ألزهايمر، يعاني 12 إلى 18 % من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر من ضعف إدراكي خفيف (MCI)، وهو مرض يمكن أن يكون في بعض الأحيان مقدمة لمرض الزهايمر ويؤثر على الذاكرة وقدرات التفكير والحكم، يحتاج الدماغ المتقدم في السن إلى نظام غذائي متوازن ، ويمكن أن يكون المشروم جزءًا من ذلك.

يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون ، في عيش الغراب.