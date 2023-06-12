فيليه السمك مع المشروم والكريمة .. طريقة تحضير سهلة

يحتل السمك مكانة هامة في البيوت المصرية لمذاقه الطيب لدى الكبار والصغار وهذا ما يجعله في المرتبه الاولى عند ربات المنزل.

ويحتوي السمك على فوائد عديدة أهمها أنه يحافظ على صحة وجمال الشعر والبشرة والبشرة ويزودهم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم حيث نعلم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية وغير مشبعة. يعالج فيليه السمك بعض الأمراض الجلدية ، مثل الصدفية ، لاحتوائه على الأحماض والمعادن ، وخاصة الأحماض الدهنية أوميجا 3.

بخطوات سريعة ومكونات بسيطة يمكنك تحضير فيليه السمك مع المشروم والكريمة على خطى المطاعم لتسعدي أفراد أسرتك.

المقادير

- سمك الفيليه : كيلو (مقطع شرائح متوسطة)

- الفطر : ربع كيلو (شرائح)

- جبن موزاريلا : نصف كوب

- كريمة : 2 كوب (لبّاني)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- الماسترد : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي الصويا صوص والثوم في وعاء عميق واخلطيهم جيداً، ثم أضيفي قطع السمك وقلبيها حتى تتغطى كاملاً بالصوص، ثم غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لحوالي ساعة ونصف.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على النار، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم أضيفي المشروم والجزر وقلبي المكونات حتى تذبل.

اخلطي الكريمة مع الماسترد جيداً في وعاء جانبي آخر.

حضري طبق بايركس مدهون بالزبدة، وضعي به خليط المشروم، ثم رصّي فوقه قطع الفيليه، واسكبي مزيج الكريمة مع الماسترد.

غطي الطبق بورق القصدير وضعيه في الفرن لحوالي 20-25 دقيقة.

ارفعي ورق القصدير، وانثري جبن الموزاريلا على الوجه، وأعيدي الطبق إلى الفرن حتى يتحمر الوجه، ثم قدميه ساخناً.