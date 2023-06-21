نادين نجيم تكشف سبب رفضها الزواج فى فصل الشتاء

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن موعد زواجها من خطيبها السوري ناريك ناربيكيان، وذلك بعد أقل من شهر على نشرها عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات الصغيرة تويتر، بيانًا صادرًا من محاميها، كشفت فيه عن تفاصيل طلاقها من زوجها السابق هادى الأسمر بحكم من المحكمة.

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نادين نسيب نجيم

نادين نجيم تكشف بسبب تأجيل حفل زفافها



وأوضحت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، سبب تأجيل حفل زفافها، من خطيبها ناريك ناربيكيان، على أن يكون موعد الزواج صيف 2024 بدلًا من الصيف الحالي، خلال لقائها ببرنامج كلام نواعم والذي يعرض على فضائية mbc.



نادين

موعد زفاف نادين نجيم من خطيبها السوري

وقالت نادين نجيم، خلال لقائها ببرنامج كلام نواعم، قائلة: حفل زفافي ليس قريب، لأني كتير أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج، وسيكون الزفاف في الصيف المقبل لعام 2024، وليس الصيف الحالي، لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء أنا بحب الصيف وسيكون زفافي في هذا الفصل ولكن ليس هذا العام.

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نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها بسبب حضانة أطفالها

وخرجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن صمتها ردًا على تداول بعض الأخبار المغلوطة والتي تتعلق بحضانة طفلي عبر السوشيال ميديا.



أصدر المحامي أنطونيو فرح، وكيل نادين بيانًا توضيحيًا عبر تويتر، قائلًا: نُمي إلينا أنّ البعض يتناقل أخبارًا مغلوطة، عن موكلتنا السيدة ندين نسيب نجيم تطال شخصها الكريم، ونظراً لما ورد أعلاه يهمنا تأكيد ما يلي:



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أولًا: إن موكلتنا السيدة ندين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لـ هادي الأسمر بعد صدور حكم إستئنافي نهائي بتاريخ 19-10-2021، وتنفيذه أصولاً لدى دوائر الأحوال الشخصيّة، وهي بتالي عادة مسجّلة ضمن قيد أهلها، ثانيًا: إنّ موكلتنا ندين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الإستئنافية المارونية حقّ حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 21-12-2022.

نادين



واختتم المحامي أنطونيو فرح، بيانه بشأن أزمة الفنانة نادين نسيب نجيم، قائلًا: بأن للحقّ ألف جولة وجولة، انتهي البيان.

