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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ضربه موجعه للمصري البورسعيدي قبل لقاء فيوتشر

المصري البورسعيدى
المصري البورسعيدى

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة فيوتشر مساء السبت القادم في لقاء ناري يقام على  ستاد الجيش برج العرب نصف نهائي كأس الرابطة المصرية .

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إلياس الجلاصي يوجه رسالة لجماهير المصري البورسعيدي "شاهد "

 

يسعي المصري البورسعيدي تخطي حامل اللقب والتأهل لنهائي البطولة حصد البطولة لاسعاد جماهير المصري البورسعيدي.

غيابات المصري البورسعيدي لمباراة فيوتشر

تعرض إسلام عطية لاعب المصري البورسعيدي  للإصابه في التدريبات الفريق ، بينما يخضع اللاعب حسين السيد الظهير الأيسر للفريق لتحديد موقفه من المشاركة من اللقاء الناري أمام فيوتشر.

 

على الجانب الأخر، يسعي ميمي عبد الرزاق استعاده مهاجمة رجب عمران المهاجم المعار من صفوف سيراميكا كليوباترا بعدما اعتذر اللاعب لإدارة النادي المصري والجهاز الفني لما بدر منه خلال غزل المحلة الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

دخل المصري البورسعدي معسكر مغلق  حتي لقاء فيوتشر المرتقب 24 من شهر يونيو الجاري الموافق السبت القادم .

 

في سياق متصل ،حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة غزل المحلة نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

 

وسجل  فريق غزل المحلة الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب مصطفي العش في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليعلن التقدم لأبناء المحلة.

وشهد الشوط الأول محاولات من كلا الطرفين سواء لإدراك التعادل من قبل المصري، أو تعزيز التقدم من المحلة ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد لصالح غزل المحلة.

وفي الشوط الثاني عاد أبناء بورسعيد بالتعادل عن طريق اللاعب جريندو في الدقيقة 69 من الشوط الثاني عنطريق ركلة جزاء سجلها بنجاح.

 

بهذه النتيجة تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة  32 نقطة في المركز الـ14 من جدول ترتيب مسابقة الدورى المصري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكه 43 هدفا.

بينما أرتفع رصيد المصري للنقطة الـ 41 في المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وفيوتشر القادمة 

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء السبت الموافق 24 من شهر يونيو القادم في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

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