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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أبوهشيمة يشتري 5% في بلتون القابضة عبر حقوق الاكتتاب

تداولات البورصة
تداولات البورصة

كشفت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن  رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة" اشترى  نحو 5% من مجموعة بلتون المالية القابضة عبر حقوق الاكتتاب التي تمنح مالكها أهلية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وتعد زيادة رأسمال "بلتون المالية القابضة" بنحو 10 مليارات جنيه، من أكبر زيادة راس المال للشركات مؤخرا

كانت  لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد عدد 5 مليارات حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة بلتون المالية القابضة من 926.957 مليون جنيه إلى 10.926 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه                                                                                                                                                                                

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