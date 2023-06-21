تخرج دفعة جديدة بمدارس التعليم المجتمعي بقنا

حضر الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، حفل تخرج طلاب الصف السادس بمدارس التعليم المجتمعي للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، نائبا عن أشرف الداودي محافظ قنا.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير فرص التعليم لأبناء الوطن بجميع فئاته بإعتباره حقا من حقوق الإنسان التى تكفلها الدولة حيث يعد التعليم حقا أساسيا لكل طفل.

فرص جديدة للمتسريبن من التعليم

وقال نائب محافظ قنا، إن الدولة عملت على إتاحة فرص تعليمية جيدة للمتسربين من التعليم، فأنشأت مدارس وفصول التعليم المجتمعي، خاصة في المناطق التي يوجد بها مدارس قليلة، لا تستوعب عدد الطلاب بالقرى، بما يساعد في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وخاصة الفتيات.

وتابع أن مشروع دعم التعليم المجتمعي يُعد نموذجا للتنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة، ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة "مصر الخير"، التي تمول المشروع وتنفذه جمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة . وأعرب " عمر " ، عن سعادته بحضور حفل التكريم، مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى مختلف مجالات التنمية، لاسيما مجال التعليم المجتمعى.

وشكر نائب المحافظ، مسئولى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لتعاونهم المثمر مع مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أبنائنا المتسربين من التعليم ، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم من جديد، متمنيا لهم داوم النجاح والتفوق‪.

دور محوري لمدارس التعليم المجتمعي

وبيّن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، أن وزارة التربية والتعليم، أولت مدارس التعليم المجتمعى اهتماما كبيرا بإعتبارها مدارس ذات طبيعة خاصة تسهم بدورا محوريا فى المجتمع المصري، حيث أنها تمثل حل نموذجى لتوفير الخدمة التعليمية فى المناطق النائية المحرومة من التعليم، وتعيد المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية، مما يساعد على القضاء على الأمية فى مهدها‪.

98 مدرسة فى قنا

وأضاف الدكتور خالد عمران مدير فرع مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر، والبحر الأحمر ، أن مؤسسة مصر الخير تسعى منذ تأسيسها إلى تعظيم قيمة الإنسان وتحسين مستويات المعيشة وتستهدف سبعة مجالات أساسية ( مناحى الحياة ، البحث العلمى والابتكار ، التكافل الاجتماعى ، الصحة ، التنمية المتكاملة ، تطوير الجمعيات الأهلية ، قطاع التعليم ) ، حيث تبنت المؤسسة فكرة نشر مدارس التعليم المجتمعى فى كافة أنحاء الجمهورية، بالتعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم لما لها من دور هام فى إتاحة فرص تعليمية ذات جودة للاطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو الذين تسريوا منه وذلك فى المرحلة العمرية من ٦ إلى ١٤ سنة بالمناطق المحرومة ، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة النهوض بالتعليم وبناء الإنسان المصر.

وأشار عمران، إلى أنه لدينا ٩٨ مدرسة تعليم مجتمعى بمحافظة قنا، تحت إشراف مديرية التربية والعليم ، وتضم هذه المدارس ١٩٦ ميّسرة، يقمن بالإشراف على ٢٨٤٦ طالب وطالبة ملتحقين بتلك المدارس .

وأوضح خالد عمران، مدارس التعليم المجتمعي تهدف إلي توفير الخدمة التعليمية للمناطق الأكثر احتياجا ، و مقاومة بعض العادات والتقاليد التى تحد من تمكين الأطفال للتعليم ، و إعطاء الفرصة الثانية لمن تسرب من التعليم الاساسى للعودة إلى التعليم ، وكذلك زيادة مشاركة المجتمع المحلى ودعمه للتعليم المجتمعى فى المجتمعات التى نعمل بها ، بالإضافة إلي توفير تعليم جيد للأطفال يمكنهم الاستمرار فى الفصول المجتمعية وعدم التسرب منها .