راحل ريحان يشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي بالصين

يشارك راحل ريحان صانع المحتوى في الدورة السابعة من مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في تيانجين الصينية، ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من ألف عالم وخبير وممثل من الشركات في الذكاء الاصطناعي من 51 دولة.

وقال ريحان انه ستتم إقامة 48 منتدى خلال المؤتمر ومعرض لأحدث تكنولوجيا ذكاء، فضلا عن المسابقة العالمية للقيادة الذكية وغيرها من الأحداث الأخرى. في الوقت نفسه، ستفتتح حديقة للعلوم والابتكار التكنولوجي أشرفت مدينة تيانجين على بنائها رسميا.

واكد راحل ريحان ان الدورة السابعة من مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي تعقد برعاية مشتركة من اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية والإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وإدارة الفضاء الإكتروني في الصين والأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة ومجموعة الصين للإعلام والرابطة الصينية للعلوم والتكنولوجيا والحكومة الشعبية لمدينة تيانجين.