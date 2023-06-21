متصفح أوبرا المصنوع من الذكاء الاصطناعي جاهز للجماهير

تقول أوبرا إن متصفحها التوليدي المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي جاهز للاستهلاك العام. Opera One خارج الوصول المبكر الآن. إنه متاح على نطاق أوسع على أنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux. يمكنك تحميله من موقع الشركة.

يتميز أوبرا Opera بذكاء اصطناعي متكامل يسمى Aria يمكنك الوصول إليه من الشريط الجانبي. يمكنك استخدام اختصار لوحة المفاتيح (CTRL أو Command) لبدء استخدام Aria أيضًا. يتوفر الذكاء الاصطناعي أيضًا في متصفح Android الخاص بأوبرا بدءًا من اليوم.

ينبع الذكاء الاصطناعي من شراكة أوبرا Opera مع OpenAI منشئ ChatGPT. تتصل Aria بـ GPT للمساعدة في الإجابة على استفسارات المستخدمين. يدمج الذكاء الاصطناعي معلومات مباشرة من الويب ويمكنه إنشاء نص أو رمز والإجابة على أسئلة الدعم المتعلقة بمنتجات أوبرا Opera.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Opera One إنشاء مطالبات سياقية لـ Aria عند النقر بزر الماوس الأيمن أو تمييز النص في المتصفح. إذا كنت تفضل استخدام ChatGPT أو ChatSonic، فيمكنك الوصول إلى تلك من الشريط الجانبي لـ Opera One أيضًا.

يقول Opera أنه لا يتعين على المستخدمين التعامل مع ميزات AI للمتصفح إذا لم يرغبوا في ذلك. لسبب واحد، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Opera لاستخدام Aria.



بالإضافة إلى ذلك، يتمتع Opera One بمظهر جديد يعتمد على مبادئ التصميم المعياري. يقول Opera أن هذا سيساعد المتصفح على التكيف مع احتياجات المستخدمين من خلال إبراز الميزات الرئيسة. وكتبت في منشور بالمدونة: "سيتم تعديل الوحدات ذات الصلة في Opera One تلقائيًا بناءً على السياق، مما يوفر للمستخدم تجربة تصفح أكثر سيولة وبدون مجهود".

يأمل Opera في تنظيف فوضى علامات التبويب أيضًا باستخدام ميزة تسميها جزر علامات التبويب. يستخدم Opera One السياق لتجميع علامات التبويب ذات الصلة معًا مثل الفنادق والمسارات التي قد تبحث عنها لمسار رحلة، أو جميع مستندات Google التي فتحتها لمشروع عمل.

أعاد Opera تجهيز المتصفح تحت الغطاء. لقد استخدمت بنية جديدة مع مكون متعدد مؤشرات الترابط بهدف تقديم واجهة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة. تقول الشركة إن هذا النهج سيساعدها أيضًا في إضافة ميزات جديدة وجعل Opera One متميزًا عن المتصفحات الأخرى القائمة على Chromium.

قالت إن المزيد من التحديثات التي تركز على الذكاء الاصطناعي قيد الإعداد في وقت لاحق من هذا العام.