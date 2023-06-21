معمل الحميدات بقنا يحصل على شهادة الأيزو الدولية

أعلن المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عن تجديد حصول محطة مياه الحميدات علي شهادة الأيزو الدولية”17025“ وذلك بعد إجراء فريق "إيجاك" تفتيشًا على معمل محطة مياه الصالحية بقنا.

يذكر أن محطة مياه الحميدات بقنا، هي واحده من اقدم و اجود المحطات الموجودة بالمحافظة وتم تجديدها و التوسع فيها فكانت قديما تصرف 200 ل/ث تم اضافة محطة 400ل/ث، وتنتج حاليًا 50ألف متر مكعب باليوم من المياه لتغذية بعض اجزاء من مدينة قنا والقرى المحيطة بها.

كما أشاد فريق التفتيش المكون من الدكتور أحمد القاضي، والدكتورة رباب الشيخ بمستوى الجودة والكفاءة العالية في نظام العمل بالمعمل.

تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار رئيس مياه قنا، إلى أن معامل مياه الشرب ومعامل الصرف الصحي بالشركة تقوم بمتابعة وتحليل عينات مياه الشرب من محطات المختلفة للتأكد من جودتها ومطابقة للقوانين وللكود المصري.

وأكد عرفة على أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما نظمت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وبالتعاون مع قصر ثقافة نجع حمادي، ندوة توعيه تحت عنوان أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

حيث قام فريق التوعية بتعريف المواطنين إلى أن إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى من السلوكيات الغير صحيحة والتي تؤدي إلي كثرة الطفوحات وانسداد شبكة كما تم تعريف الحضور بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه وعدادات المياه مسبقة الدفع وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوى المواطنين.

و أشار محمد مصطفى حجاج مدير إدارة التوعية والإعلام بأن إدارة التوعية تحقق نجاح واضح وملموس من خلال حملات التوعية لتغير السلوك والفكر لدى المواطنين وترسيخ مبدأ ترشيد استهلاك المياه على كل شرائح المجتمع، وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، على تقديم خدمة أفضل للمواطنين ضمن برنامج الأنشطة المستدامة لتوعية العملاء بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي.