حبس سائق دهس طفلين فى الشروق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس سائق؛ متهم بدهس طفلين على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالشروق، 4أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة موضحًا أنه فر هربًا خوفًا من المساءلة القانونية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمنًا قيام بعض الأهالي بملاحقة سائق سيارة "نقل" لقيامه بدهس طفلين حال عبورهما طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق، والفرارهاربًا.

وبالتعامل الفنى تم تحديد السيارة وقائدها وأمكن ضبطه أحد الأشخاص، يحمل رخصة قيادة منتهية.

وبسؤال والد الطفلين أقر باصطدام قائد السيارة بطفليه حال عبورهما الطريق ما نتج عنه إصابة أحدهما بإصابات متفرقة، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح للقيادة الآمنة على الطرق السريعة وهى:-

1 - عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، والالتزام بالسرعات لعدم تعرضك والآخرين للخطر ولتلاشي وقوع الحوادث.

2- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية.

4- عدم السير عكس الاتجاه، لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

5- عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور تحسبا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

6- عدم تغيير اتجاه السير فجأة من دون الإشارة الدالة على ذلك.

7- عدم اجتياز التقاطعات فعلى قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم اتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.