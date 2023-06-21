إزالة 29 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن حملات الإزالة مستمرة بكافة الوحدات المحلية ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ،لافتاً،إلى أنه تم إزالة 29 حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية، وذلك خلال عدد من حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحقوق الدولة وممتلكاتها.

من جانبه استعرض عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، جهود الوحدة المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ21 بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأسفرت الحملات عن إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بدون ترخيص ، منها 8 حالات تعد بشوارع : المدينة المنورة و السلام و المغسلة، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف والتحفظ على معدات وأدوات البناء المستخدمة، وإزالة حالتي تعد علي أرض زراعية بحوض الشيخ أحمد علي وحوض العمدة، و٤ حالات بناء خارج الحيز العمراني أرض إصلاح زراعي بقريتي الجرنوس وشلقام، وفك شده خشبية بقرية الجندية لمنزل داخل الحيز العمراني دور أول بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في حي شرق المدينة منها 5 حالات تعد على الأرض الزراعية، وحالة ردم أساسات لبناء بدون ترخيص بشارع المدينة المنورة، و٥ حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد على أرض إصلاح زراعي بالمهد بحوض الدمرداش بقرية القيس ، كما تم التصدي لحالة تعد بحفر أساسات بقرية إبشاق ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.