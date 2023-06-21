صحة المنيا: فحص وعلاج 1847 مواطن بمغاغة
نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية زاوية الجدامى، بمركز ومدينة مغاغة، وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى الأكثر احتياجا، ولجميع المواطنين فى اماكنهم، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ( حياة كريمة )
وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1847حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.
وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان توزيع الحالات شمل 314حالة جراحة ؛ 525 حالة اطفال؛ 336 باطنة ؛ 97 نساء ؛ 112 اسنان،241 رمد ، 175 جلدية، 47 تنظيم أسرة، الى جانب أنه تم عمل 179 تحاليل مختلفة، و5 حالات موجات صوتية؛ و5 حالات اشعة سينية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ116 متردد.
وأجرت القافلة خلع اسنان لــ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 36 حالة لإستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـــ 181 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة.