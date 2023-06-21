حماية الطفل بالشرقية تناقش الخطط والحلول العاجلة للمخاطر

أكدت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، قيام الوحدة بعقد اجتماع للجنة حماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وبحضور ممثلين عن مديريات: التربية والتعليم، الشباب و الرياضة، التضامن الإجتماعي، الصحة، الأوقاف، المنطقة الأزهرية، وعميد كلية التربية والطفولة بجامعة الزقازيق.

وأوضحت أن الاجتماع، ناقش البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل 16000 لعام 2023، والذى بلغ عددها 400 بلاغ فى النصف الأول من العام، مؤكدة على أهمية وجود شراكة بين الجهات المختلفة لدعم قضايا الأطفال ورفع الأخطار عنهم.

وخلال الاجتماع استعرضت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، بعض نماذج للبلاغات وأشكال الإساءات والأخطار التي يتعرض لها الأطفال، وكيفية عمل التدخلات وإدارة الحالة وخطط الرعاية الموضوعة، لإخراج الطفل من الخطر، كذلك منع تكرار تلك البلاغات لضمان تحقيق المصلحة الفضلى له.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على: تدريب طلاب كلية التربية والطفولة بجامعة الزقازيق على التوعية بأشكال الإساءات المختلفة التي يتعرض لها الأطفال، لتوعية الأطفال بها.

تنظيم حملات لتوعية الأهالي والأسر بأهمية الرقابة على أبنائهم

كما تم التوصية بعمل حملات توعوية موسعة على مستوى الهيئات والمديريات كافة من قبل الأعضاء المشاركين في الاجتماع، والذين أبدوا تعاونهم بعمل خطط للمشاركة فى التوعية بأنشطة متنوعة.

مع قيام مديرية الأوقاف بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالشرقية بتنظيم حملات لتوعية الأهالي والأسر بأهمية الرقابة على أبنائهم، وتقديم الدعم الكامل لهم بجانب إدارج المشكلات التي تواجه الأبناء فى خطب الجمعة، وإشراك الواعظين والواعظات فى لجان حماية الطفل.

ومناقشة نتائج الحملات التوعوية التي تم تنفيذها، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة للاستفادة منها وتقديم أفضل الخدمات لأطفال المحافظة.