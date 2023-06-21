مشاهدات أغنية "حالف عالحب" لـ وائل كفوري في أسبوع

اقتربت الأغنية الجديدة “حالف عالحب” للفنان وائل كفوري، من حاجز المليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية وائل كفوري الجديدة “حالف عالحب”

الأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان وتوزيع بلال الزين، وتقول كلماتها"قلبي شو عملتيلي فيه تا هالقدي بيحبك بعلمي كان حالف عالحب صار عم يحلف بـ حبك وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي ومعلق من اول يوم بكل شي فيكي الضحكة اللي بتضحكيها والكبمة اللي بتحكيها بعشقها لأنّا بصوتك يقبرني كل شي بتحكيه عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتا من نظرة قلبي بتخطفلي وبتجنني بحركاتا

أغنية وائل كفوري ست الكل



كان قد طرح وائل كفوري حديثًا أغنية “ست الكل”، التي حققت أكثر من 31 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتقول كلماتها"انا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت متل اللي اول مرة بتعرف على بنت انا يا عالم عم دوب عايش ببحر قلوب كلّن عم بيقولولي بأحلى حلاتي صرت شو بحبك مش معقول ما بقلك شو حسيت انا كنت مضيع حالي وفيكي حالي لاقيت حلوة وما قلها حل متل الشمس بطّل غارو منها البنات لأنّها ست الكل انا مين قدّي مين رح عيش أحلى سنين الله الله بجامالا جمّع كلّ الحلوين".

أغنية اوعى تخاف وائل كفوري

بجانب أغنية “اوعى تخاف”، التي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “ما تحكم عشي ما عِشتو ما فيك تعرف لتجرِّب بعرف إنّو النار بتحرق و مع هيدا عم قرِّب في ناس جَبَرِتا ظروفا إنّا توسِّخ كفوفا جُوّا الغلط شقِّت طريقا وبَعْدا من جُوّا بريئة اللي ما عندو شي يخسرو شو يلّي بعد بيكسرو بواب اللي بتجيب الريح فتحا كلّا و بوِجّا وقاف و أوعى تخاف إذا الدنيي ظُلما ابتدا مشي حد الحيط وما تمشي حد حدا هالدنيي بدّا خبرة ما أخدتا بالمدارس اللي معوّد عالزواريب ما بيقدر يمشي جالس”.