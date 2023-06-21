قطار ينهي حياة شخص أمام مزلقان الغمراوي ببني سويف

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد

توفى شخص بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان الغمراوي بمدينة بنى سويف ونقل جثمانه إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان الغمراوي بمدينة بنى سويف ، وانتقلت قوة إلى موقع البلاغ.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف ايمن محمد رجب الرماح 47 سنة، خدمات معاونة بكلية التربية ببني سويف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق.