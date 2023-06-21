تنفيذ 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية التابعة لمركز ومدينة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة حاتم أحمد، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة فورية، لتعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٨٠ متر، عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت وسور بالطوب اللبن والطين بناحية الجزيرية بقنا.

وأوضح العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

تنفيذ ٢ حالة إزالة فورية تعد على أرض أملاك خاصة

كما قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة برئاسة أحمد جمعة، بتنفيذ ٢ حالة إزالة فورية تعد على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة ٣٦٧ متر، عبارة عن غرف وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وزراعة أشجار بناحية الترامسة جزيرة دندرة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.