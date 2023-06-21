موعد فتح وغلق المحلات والمولات خلال عيد الأضحى 2023

تستعد الإدارات المحلية فى المحافظات في مد ساعات عمل المحلات والمولات ساعة إضافية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك تطبيقا لنص المواعيد الصيفية للمحال العامة، ويفصلنا أيام قليلة عن بداية عيد الأضحى 2023، ويحتفل المسلمون بهذه المناسبة الجليلة، بالتنزه والخروج.

وبحسب المواعيد الصيفية يتم فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

ووفقًا لذلك سيتم مد مواعيد عمل المحلات والمولات طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لتغلق أبوابها الساعة 12 منتصف الليل.

كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

مواعيد عمل المحلات في عيد الأضحى:

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية فى تصريحات صحفية ، إن مواعيد عمل المحلات في عيد الأضحى تستمر وفق المواعيد الصيفية المعمول بها في المحلات، إذ يستمر فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية يوميًا من الـ5 صباحًا، وتُغلق في الـ1 صباحًا طوال أيام عيد الأضحى، مع استمرار خدمات لمدة 24 ساعة، وهي توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف قاسم فى تصريحاته ، أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات مواعيد عمل وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش والمقاهي، مشيرًا إلى أنّ مواعيد عمل المحال في إجازة عيد الأضحى 2023 من الـ7 صباحًا حتى الـ12 صباحًا، بمد العمل ساعة زيادة وفق قرار وزارة التنمية المحلية بزيادة العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وفي الإجازات والأعياد الرسمية؛ لتُغلق المحلات والمولات في الساعة الـ12 منتصف الليل.

موعيد المحالات التجارية والورش :

وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية ضمن خطة مواعيد المحلات في إجازة عيد الأضحي، فهي تبدأ من الثامنة صباحًا وتغلق في السابعة مساء، باستثناء الورش ومحطات الوقود، كما يستثنى من مواعيد غلق المحال محلات البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، ونشاط محلات بيع الفاكهة والخضراوات، والدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

وشددت وزارة التنمية المحلية على تفعيل لجان المتابعة باستمرار في الأحياء والمراكز؛ لمتابعة مواعيد غلق المحلات والإلتزام بالمواعيد المقررة، حيث يتم حاليًا تطبيق المواعيد الصيفية غلق المحلات، واتخاذ إجراء قانوني ضد أي منشأة تخالف مواعيد الغلق، وعلى أصحاب المحلات ضرورة الالتزام بمواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات والورش من أجل تحقيق الصالح العام، وترشيد الاستهلاك، والحد من أي تجاوزات وإتاحة الفرصة لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها في تنظيف الشوارع والمياديين والحفاظ على المظهر الحضاري.