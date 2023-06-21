الصحة تكشف خطة الاستعداد لإجازات عيد الأضحى.. سيارة إسعاف كل 10 كيلومترات

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن خطة الوزارة في الاستعدادات لفترة الإجازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال عبد الغفار، إن الوزارة تغطي كافة الطرق بسيارات الإسعاف في الإجازات، الآن أثناء الاجازات يكون هناك كثافات على الطرق، ولذلك سيكون هناك سيارة كل 10 كيلو متر لسرعة إنقاذ المصابين أو المرضى على الطرق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن الوزارة لديها مبادرة لمنع التدخين لذلك فعلنا قانون منع التدخين في المنشآت الصحية بجميع أشكلها سواء كان إلكتروني أو غير ذلك.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن المشروع القومي حياة كريمة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات الصحية القومية، التي تساهم في توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصري وأسرته، حيث يشمل عدد الوحدات والمراكز الصحية المُدرجة بنطاق الريف 1115 مركز ووحدة، موزعين على محافظات الجمهورية، والتي يبلغ متوسط نسب تنفيذ أعمال التطوير بها 82%.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، بحث مع قيادات الوزارة المسؤولة عن المشروع، وضع حلول مبتكرة وسريعة للمعوقات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بخطة الإنتهاء من مشروع حياة كريمة، وعلى الفور اتخذ الوزير، قرارات وإجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات التي تواجه العمل بالمشروع القومي، منها التوجيه بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع وضمان الإنتهاء منه وفقًا لأعلى جودة من الكفاءة.

وأضاف أن الوزير، اطلع على معدلات التنفيذ للإنشاء الجديد والتطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على خطة الإنشاء والتطوير الجديد لنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، ويبلغ عددها 367، وحرص على الإطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفيات وعددها 23 مستشفى، حيث أكد على ضرورة تجهيز المشروعات الصحية بأفضل وأحدث الوسائل، بما يعمل على تقديم خدمة طبية فائقة الجودة.

وأوضح أن الاجتماع، تناول بحث توافر القوى البشرية بكافة التخصصات الطبية، مؤكدًا على ضرورة التوزيع العادل للأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفرق الصحية، بالإضافة إلى صرف حوافز مجزية للفرق الطبية بتخصص طب الأسرة من العاملين بهذه الوحدات، كما بحث توفير برامج تدريبية للفرق الصحية، بهدف رفع كفائتهم ومهاراتهم العملية.

ونوه المتحدث الرسمي، أن الوزير، تابع معدلات الإنجاز بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة، باحثًا وضع حلول للتحديات التي قد تواجه نُظم الميكنة، كما وجه الوزير، خلال الاجتماع بتدشين لجنة فنية لتقييم إداء الوحدات فنيًا وإدرايًا ومتابعة معدل الترددات ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات والتدخل السريع، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستكمال المشروع في كافة مراحله وبصورة مُنجزة.

