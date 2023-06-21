الزمالك يقترب من حسم صفقة "ثقيلة".. لاعب مميز في الجزائر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع أيمن محيوص، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري، بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامج «ملعب أًون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أًون تايم سبورتس»، إن هناك مفاوضات متقدمة بين الزمالك وأيمن محيوص، تمهيدًا لانضمامه للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي، موضحًا: «نادي اتحاد العاصمة الجزائري رحب ببيع اللاعب في الفترة الجارية».

وأضاف: «أيمن محيوص، لاعب مميز حيث نجح في إحراز 8 أهداف مع فريق اتحاد العاصمة في بطولة الكونفدرالية، وقدم أداء مميزًا مع منتخب الجزائر للمحليين»، مؤكدًا: «اللاعب أبدى موافقته على الانتقال للزمالك».

أعلن أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك إنتهاء أزمة الحجز على أرصدة النادي والتي تسببت في أزمة مالية خانقة للنادي الأبيض خلال الأشهر الماضية.

وقال أحمد حسام ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر” : “ الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات الزمالك سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والاداري والطبي قبل العيد وسيتم تسوية كل مستحقات اللاعبين ليصلوا جميعا الى ٥٠٪ من مستحقاتهم هذا الموسم ”.

وتابع: “ لن يتم دفع جنيه الى اي لاعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المتأخره للاعبي الفريق.. معركة حل مشكلة الحسابات البنكية قادها المستشار مرتضى_منصور بذكاء كبير حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتوكول مع اتحاد الكرة ”.

كما أعلن ميدو عن تقدم نادي الزمالك بشكوى ضد أحد البرامج بسبب ترويج خبراً يخص إنتقال أحمد فتوح لاعب الزمالك لصفوف الأهلي.

وأوضح ميدو عبر حسابه على “تويتر” : “ في ظل طريقالزمالك للحفاظ على حقوقه تم تقديم شكوى للمجلس الاعلى للاعلام ضد احد البرامج الموجهة ضد النادي بعد الاعلان عن توقيع فتوح للنادي الاهلي وهو ما يعتبره النادي تعدي صارخ على حقوقه خاصة ان اللاعب مازال يمتلك عقدا لمدة موسم اخر مع الزمالك وهو ما يعتبر مخالفا للقانون وهناك تعمد واضح من قبل البرنامج والقناة لعرقلة مسيرة الفريق ”.

كما كشف أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تردد حول تعاقد الزمالك مع صفقة القرن خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك حديث منسوب لي عن صفقة القرن في الزمالك ولم أتحدث مطلقا في هذا الأمر"

وأضاف: "مفيش صفقة القرن في الزمالك ولا حاجة من اللي بتسمعوها دي، ايه يعني صفقة القرن، هنجيب ميسي مثلا؟"

وواصل: "الزمالك مادة خصبة للإعلام، وعشان كدة بيطلع كلام كتير عن الصفقات بأسماء 80% منها مش حقيقي".

ووجه أحمد حسام ميدو، رسالة نارية لمنتقدي طريقة إدارة الكرة في نادي الزمالك بالوقت الحالي.

وقال ميدو: “الزمالك لن يتأثر بالسوشيال ميديا، ولن نتأثر بأي حملات ضدنا، ولن نقوم بالتوقيع مع عدد كبير من اللاعبين مثلما تردد بأن الزمالك سيتعاقد مع فرقة كاملة ”.

وأكمل: “ الجزيري لازم يبقى موجود في الزمالك، عشان لما تجيب مهاجم تاني، يبقى الجزيري معاه ”.

وأردف: " شئتم أم أبيتم احنا عارفين احنا بنعمل ايه مع الزمالك، وعارفين بنعمل ايه عشان الزمالك ينافس في كل البطولات في الموسم الجديد ".



