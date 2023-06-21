تنفيذ صفقة على أوراسكوم للتنمية بـ 170.5 مليون جنيه

شهدت جلسة تعاملات البورصة اليوم تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر.

وقالت البورصة في بيان شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم أوراسكوم للتنمية المصدرة لعدد 15.501 مليون سهم بقيمة 170.514 مليون جنيه.

يشار إلى أن أوراسكوم للتنمية مصر، سجلت صافي ربح بلغ 383.99 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 463.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الربع من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم نحو 291.48 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر، مقابل 420.1 مليون جنيه أرباحاً في الربع المقارن.