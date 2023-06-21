ميسي.. موعد مباراة إنتر ميامي وكروس أسول المكسيكي في الظهور الأول للبرغوث

ميسي، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأميركي مباراة أمام نظيره كروس أسول المكسيكي فى المواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة "كأس الدوريين"، التي ينظمها الدوريان الأمريكي والمكسيكي.

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موعد مباراة إنتر ميامي وكروس أسول في كأس الدوريين

وتداولت أنباء صحفية كشفت من خلالها ان الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي ستكون أمام كروس أسول المكسيكي يوم 21 يوليو المقبل ضمن منافسات كأس الدوريين.

تفاصيل فشل انتقال ميسي للهلال السعودي

فشل انتقال ميسي للهلال السعودي على الرغم العرض القوي الذي قدمته إدارة الزعيم للنجم الأرجنتيني خلال الفترة الماضية قبل انتقال اللاعب للدوري الأمريكي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الهلال السعودي عرض على ميسي مليار و200 مليون يورو مقابل اللعب لمدة موسمين مع الهلال.

وأشارت التقارير إلى أن اصرار ميسي على رفض عرض جعل مسؤولي الفريق السعودي يرفعون المقابل المادي لمليار ونصف لكن لمدة 3 سنوات، لكن اللاعب رفض عرض الزعيم.

في سياق متصل، ترددت أنباء خلال الفترة الماضية بإن زوجة ميسي أنتونيلا تعد السبب وراء رفض ميسي اللعب للهلال، بعدما ضغطت على زوجها للانتقال للدوري الأمريكي، حيث ترغب في العيش في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وكان الهلال السعودي قد عرض مليار و200 مليون يورو للنجم الأرجنتيني في موسمين مع الفريق، إذ سيتقاضى 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكشف موقع "سبورتيكو"، والمتخصص في الشؤون الرياضية الاقتصادية، أن ميسي سيحصل على 150 مليون دولار في العامين والنصف مع إنتر ميامي.

وأشار "سبورتيكو" أن الـ 150 مليون دولار تتضمن الراتب بجانب مكافأة التوقيع، بجانب حصة بملكية النادي بعد اعتزال اللاعب.

وأكد المتخصص في الشأن الاقتصادي الرياضي أن اللاعب سيحصل على 50 مليون دولار كقيمة سنوية مع إنتر ميامي، وهو مقابل مالي ضعيف مقارنة بما كان معروض على اللاعب من قبل الهلال السعودي.

موعد أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي:

في سياق متصل، كشف خورخي ماس، مالك إنتر ميامي، عن الظهور الأول لميسي مع الفريق الأمريكي.

وشدد ماس على أن لحظة وصول ميسي للفريق ستكون تاريخية، بعدما أصبح الدوري الأمريكي محط أنظار العالم بعدما أتممنا تعاقدنا مع الأسطورة الأرجنتينية.

تصريحات مالك إنتر ميامي:

قال خورخي ماس، في تصريحات عبر "ميامي هيرالد": "ظهور ميسي مع إنتر ميامي سيكون في يوم 21 يوليو المقبل أمام كروز أزول المكسيكي".

وأضاف ماس: "وصول ميسي سيكون تاريخي، أعتقد بأننا سنتحدث عن كرة القدم في أمريكا ما قبل وبعد وصول الأسطورة الأرجنتيني".

وتابع: "لدى إيمان بأنه يمكننا تعزيز منافسة الدوري في أمريكا لتكون الأفضل على الإطلاق أول من أفضل بطولتين في العالم".

وأختتم خورخي ماس تصريحاته: " الأرجنتيني يصل لإنتر ميامي من أجل التتويج بالألقاب والبطولات، ولا بد علينا جميعًا استغلال هذه الفرصة".

ميسي يُفضل إنتر ميامي على الهلال السعودي:

فضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال لإنتر ميامي على اللعب للهلال السعودي خلال الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن ميسي رحب بالانتقال للدوري الأمريكي بعد ضغط كبير من قبل عائلته خصوصًا زوجته أنتونيلا، بعد التجربة القاسية له في باريس سان جيرمان خلال الموسمين الماضيين، إذ عانى اللاعب على الصعيد الأسري مع عائلته.