راتب ميسي مع إنتر ميامي يُثير الدهشة مقارنة بعرض الهلال

أثارت التقارير التي كشفت عن راتب ميسي الحقيقي مع إنتر ميامي الأمريكي الدهشة مقارنة بالراتب الذي عرضه الهلال السعودي على اللاعب قبل الانتقال للدوري الأمريكي خلال الموسم الجديد.

وكان الهلال السعودي قد عرض مليار و200 مليون يورو للنجم الأرجنتيني في موسمين مع الفريق، إذ سيتقاضى 600 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكشف موقع "سبورتيكو"، والمتخصص في الشؤون الرياضية الاقتصادية، أن ميسي سيحصل على 150 مليون دولار في العامين والنصف مع إنتر ميامي.

وأشار "سبورتيكو" أن الـ 150 مليون دولار تتضمن الراتب بجانب مكافأة التوقيع، بجانب حصة بملكية النادي بعد اعتزال اللاعب.

وأكد المتخصص في الشأن الاقتصادي الرياضي أن اللاعب سيحصل على 50 مليون دولار كقيمة سنوية مع إنتر ميامي، وهو مقابل مالي ضعيف مقارنة بما كان معروض على اللاعب من قبل الهلال السعودي.

موعد أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي:

في سياق متصل، كشف خورخي ماس، مالك إنتر ميامي، عن الظهور الأول لميسي مع الفريق الأمريكي.

وشدد ماس على أن لحظة وصول ميسي للفريق ستكون تاريخية، بعدما أصبح الدوري الأمريكي محط أنظار العالم بعدما أتممنا تعاقدنا مع الأسطورة الأرجنتينية.

تصريحات مالك إنتر ميامي:

قال خورخي ماس، في تصريحات عبر "ميامي هيرالد": "ظهور ميسي مع إنتر ميامي سيكون في يوم 21 يوليو المقبل أمام كروز أزول المكسيكي".

وأضاف ماس: "وصول ميسي سيكون تاريخي، أعتقد بأننا سنتحدث عن كرة القدم في أمريكا ما قبل وبعد وصول الأسطورة الأرجنتيني".

وتابع: "لدى إيمان بأنه يمكننا تعزيز منافسة الدوري في أمريكا لتكون الأفضل على الإطلاق أول من أفضل بطولتين في العالم".

وأختتم خورخي ماس تصريحاته: " الأرجنتيني يصل لإنتر ميامي من أجل التتويج بالألقاب والبطولات، ولا بد علينا جميعًا استغلال هذه الفرصة".

ميسي يُفضل إنتر ميامي على الهلال السعودي:

فضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال لإنتر ميامي على اللعب للهلال السعودي خلال الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن ميسي رحب بالانتقال للدوري الأمريكي بعد ضغط كبير من قبل عائلته خصوصًا زوجته أنتونيلا، بعد التجربة القاسية له في باريس سان جيرمان خلال الموسمين الماضيين، إذ عانى اللاعب على الصعيد الأسري مع عائلته.