بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

بعد يومين من زيارة قصيرة استمرت لساعات قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصين والتقى الرئيس الصيني خلالها، جاءت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي ساوى فيها بين نظيره الصيني شي جين بينغ والزعماء "الديكتاتوريين"، خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي أمس الثلاثاء.

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وقال بايدن للمشاركين في الحفل الذي أقيم في شمال كاليفورنيا إن حادثة إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد صيني في فبراير يعتقد انه للتجسس أغضبت الرئيس الصيني، مضيفًا أن السبب الذي جعل شي جين بينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك".

وتابع: "أنا أتحدث بجدية. هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث"، مشيرًا إلى أن المنطاد "لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان ، (شي) لم يكن يعلم عنه شيئا"، موضحًا "عندما تم إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك".

قلل بايدن، البالغ 80 عاما، والذي ترشح لولاية رئاسية ثانية، قلل من المخاوف بشأن العملاق الآسيوي، قائلا للمانحين إن "الصين تواجه صعوبات اقتصادية حقيقية.

وقد سعت كل من الولايات المتحدة والصين إلى إنشاء شبكة أمان في ظل التنافس المتصاعد بينهما خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لبكين، لكن الرحلة لم تحقق إلا وعودا عامة من دون أي خرق بشأن المحادثات العسكرية والقضايا الخلافية.

ورحّب كل من الرئيس شي جين بينغ الذي التقى بلينكن الاثنين الماضي في نهاية المحادثات التي استمرت 11 ساعة في بكين، والرئيس جو بايدن بالرحلة التي طال انتظارها، واعتبرا أنها علامة على إحراز تقدم بعد أشهر من التوترات المتصاعدة.