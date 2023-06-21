قافلة طبية بقرية أبومناع قبلي بقنا بدءًا من اليوم

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية أبومناع قبلي التابعة لإدارة دشنا الصحية، وذلك يومي الأربعاء والخميس ٢٢,٢١ يونيو الجاري.

وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا، علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.

وأشار الدكتور راجي، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية، والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وفى ذات السياق صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان بالمحافظ ، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية كلاحين ابنود التابعة لمركز قنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٠٥ مواطنين فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٢٩٣ حالة طب أطفال، ٢٤٤ حالة طب وجراحة العيون، ٢١٨ امراض باطنة ، ٦١ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٤٦ حالة جراحة عامة ، ٤٣ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٧٢ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة

ومن جهته ذكر الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٧٧ مواطنا ومواطنة.